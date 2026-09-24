Медведь задрал пожилого мужчину на Северо-Западе

В Вологодской области выясняются обстоятельства смерти 73-летнего охотника

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В Вологодской области 73-летний мужчина погиб от лап медведя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, 22 сентября пенсионер из села Устье отправился на охоту и пропал. Его тело было обнаружено на следующий день, на нем имелись следы нападения хищника. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что турист из Москвы подвергся нападению медведя на рыбалке в республике Тува. Мужчина умер в больнице. Всего за последний месяц с небольшим медведи убили в разных регионах России почти 20 человек. При этом большинство случаев пришлось на Восточную Сибирь, на Северо-Западе таких инцидентов еще не было.