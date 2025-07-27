Жителей Карелии штрафуют за мангалы

Сотрудники карельского МЧС ловят нарушителей особого противопожарного режима. Рейд провели в Беломорске, а ранее в Суоярви, Кондопожском районе, Калевале и Мегреге.

В Карелии действует особый противопожарный режим, людям запрещено разводить открытый огонь и пользоваться мангалами. На нарушителей требований пожарной безопасности в Беломорске составили административные протоколы, им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Ранее на озере Лососинное нашли отдыхающих, которые делали шашлыки на мангале в паре метров от знака «Внимание! Высокая пожарная опасность». © «Петрозаводск говорит»