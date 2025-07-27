27 июля 2025, 15:02
Происшествия

Три трупа обнаружены в квартире в Петербурге

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти людей
место гибели
фото телеграм-канал «Питерский Следком»

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел в квартире на Штурманской улице в Северной столице.

Тела двух супругов и их знакомого обнаружили в минувшую субботу. Каких-то видимых следов насилия следователи не обнаружили. От чего наступила смерть, будут выяснять.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается. © «Петрозаводск говорит»

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следователи
уголовное дело
насилие
Причинение смерти по неосторожности
смерть