27 июля 2025, 15:02
Три трупа обнаружены в квартире в Петербурге
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти людей
фото телеграм-канал «Питерский Следком»
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел в квартире на Штурманской улице в Северной столице.
Тела двух супругов и их знакомого обнаружили в минувшую субботу. Каких-то видимых следов насилия следователи не обнаружили. От чего наступила смерть, будут выяснять.
Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается. © «Петрозаводск говорит»