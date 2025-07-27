Три трупа обнаружены в квартире в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел в квартире на Штурманской улице в Северной столице.

Тела двух супругов и их знакомого обнаружили в минувшую субботу. Каких-то видимых следов насилия следователи не обнаружили. От чего наступила смерть, будут выяснять.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается. © «Петрозаводск говорит»