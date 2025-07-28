Спасатели свернули поиски пропавших в Белом море байдарочников

Спасатели из Архангельской области и Карелии искали пропавших туристов-байдарочников в Белом море с воздуха и воды.

На острове Шуй 22 июля были найдены каяки, на которых передвигались пропавшие туристы из Волгограда, также была обнаружена женская сумка. На следующий день спасатели нашли тело 24-летнего участника водного похода на Соловки, на нем был спасжилет.

Поиски 32-летней Валерии Пужняк и 38-летнего Виктора Зузанова продолжились, но ни к чему не привели. Надежду найти туристов не теряют их родные. Сестра пропавшей женщины приехала в Карелию, подключилась к поиску. Родные пропавших пообещали награду тем, кто найдет близких. У Валерии дома остались двое детей и у Виктора – жена и дети.

По информации телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», архангельские спасатели прекратили поисковые мероприятия 23-го числа, а карельские завершили активную фазу поиска 25-го. Акваторию будут просматривать лишь во время патрулирования. В источнике говорится, что тела поднимаются на поверхность в первые 2-3 дня, а потом уходят на дно, найти их без точных координат места происшествия в море очень трудно.

Напомним, группа из девяти туристов собиралась добраться из Карелии до Соловков на байдарках, до конечной точки дошли лишь двое, которые отправились в поход раньше остальных. Других участников похода в море застал шторм, трое пропали, другие смогли добраться до островов, их спасли. © «Петрозаводск говорит»