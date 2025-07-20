В Белом море идут поиски пропавших байдарочников

О ходе поиска пропавших в Белом море туристов сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа из 7 человек на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Не дойдя до конечной точки из-за ухудшения погоды, группа решила вернуться обратно»,

- говорится в сообщении.

Источники сообщают, что четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалистами МЧС России найдены и эвакуированы два человека, ещё за двумя направлен вертолёт Ми-8, судьба троих туристов на одной парной и одной одиночной байдарках неизвестна.

От Соловецких островов направлен катер МЧС России, он пойдёт по маршруту туристов, чтобы обследовать территорию.

На данный момент в зоне поиска порывы ветра достигают 6-10 метров в секунду, а высота волны 0,8 метра, температура воды не превышает +9°С. © «Петрозаводск говорит»