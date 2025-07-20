Скорпион ужалил девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 10-летнюю девочку ужалил скорпион.

После возвращения из отпуска в Таджикистане семья петербуржцев обнаружила в своих вещах необычного «безбилетника» — скорпиона. Он успел ужалить ребёнка, сообщил канал «Рен-ТВ».

Членистоногое благополучно перенесло перелет и оставалось незамеченным, пока ребенок не начал распаковывать вещи. Девочка почувствовала укус, когда скорпион выполз из сумки.

После укуса ребёнка сразу доставили в больницу. По словам врачей, состояние пострадавшей уже стабилизировалось и её скоро выпишут. © «Петрозаводск говорит»