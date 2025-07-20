20 июля 2025, 13:09
Скорпион ужалил девочку в Санкт-Петербурге
Выяснилось, откуда взялся ядовитый «пассажир»
Фото: brgfx / Freepik
В Санкт-Петербурге 10-летнюю девочку ужалил скорпион.
После возвращения из отпуска в Таджикистане семья петербуржцев обнаружила в своих вещах необычного «безбилетника» — скорпиона. Он успел ужалить ребёнка, сообщил канал «Рен-ТВ».
Членистоногое благополучно перенесло перелет и оставалось незамеченным, пока ребенок не начал распаковывать вещи. Девочка почувствовала укус, когда скорпион выполз из сумки.
После укуса ребёнка сразу доставили в больницу. По словам врачей, состояние пострадавшей уже стабилизировалось и её скоро выпишут. © «Петрозаводск говорит»