Мошенники обобрали пожилого мужчину, обещав легкий заработок

Заработать на инвестициях предложили 73-летнему петрозаводчанину неизвестные. Мужчина попал на деньги, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

В дежурную часть Отдела полиции № 3 Управления МВД России по Петрозаводску поступило заявление от 73-летнего местного жителя, столкнувшегося с противоправными действиями аферистов. Мужчина пояснил, что ещё в феврале с ним связались неизвестные и предложили подзаработать на инвестициях. Заявитель согласился. Под чужим руководством он перечислил 9 800 рублей на сторонний счёт, но получить прибыль так и не смог. Затем жулики и вовсе прекратил общение.

А в июле гражданину позвонил некий «сотрудник инвестиционной компании» и сообщил, что на его брокерском счёте якобы находится значительная сумма – 372 доллара. Деньги можно вывести. Для этого, однако, следует внести комиссию – 100 тысяч рублей. Незнакомец заверил: эти деньги вернутся на счёт вместе с прибылью. Пенсионер перевёл нужную сумму. Затем на связь вышел «оператор» и попытался убедить его перечислить ещё несколько сотен долларов под схожим предлогом. Только тогда петрозаводчанин понял, что общается со злоумышленниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». © «Петрозаводск говорит»