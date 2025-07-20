Свалка горела возле федеральной трассы «Кола»

Вчера в Медвежьегорском округе горел полигон твердых бытовых отходов в районе 628 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

К тушению свалки привлекались пожарно-спасательные подразделения района. Своими силами им помогли арендаторы полигона ТБО. Всего в ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 4 единицы специальной техники.

Возгорание было ликвидировано. © «Петрозаводск говорит»