20 июля 2025, 10:05
Происшествия

Свалка горела возле федеральной трассы «Кола»

Пожарные и арендаторы справились с огнем, опасности нет
Пожарные работают на горящей свалке.
Фото: Управление МЧС по Карелии

Вчера в Медвежьегорском округе горел полигон твердых бытовых отходов в районе 628 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

К тушению свалки привлекались пожарно-спасательные подразделения района. Своими силами им помогли арендаторы полигона ТБО. Всего в ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 4 единицы специальной техники.

Возгорание было ликвидировано. © «Петрозаводск говорит»

 

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Карелия
медвежьегорский округ
пожар
свалка
трасса