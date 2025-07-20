Пожарная опасность 4 класса объявлена в районах Карелии

Теплая солнечная погода радует гостей и жителей Карелии, но беспокоит пожарных. Главное управление МЧС России по Республике Карелия сообщает о сохраняющейся высокой пожароопасности.

С 20 июля 2025 года местами по Республике Карелия прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Специалисты дали рекомендации руководителям организаций:

- оповестить о пожарной опасности структурные подразделения, подрядные организации, посты, руководителей аварийных бригад и охраны;

- привести в готовность оперативный состав смен, аварийные бригады, транспорт и необходимые средства;

- проверить первичные средства пожаротушения;

- проверить резервные или дублирующие средства связи, линии и источники электроснабжения;

- усилить контроль за метеорологической обстановкой, вести обмен информацией об ухудшении обстановки и нарушениях в работе оборудования. © «Петрозаводск говорит»