На острове в Карелии нашли каяки пропавших в Белом море туристов

В Белом море продолжаются поиски трех пропавших туристов. Они плыли в составе незарегистрированной тургруппы из Карелии к Соловецким островам, но погода ухудшилась, поднялись волны. В результате пропали трое байдарочников. Накануне добровольцы отряда «ЛизаАлерт» опубликовали их фото и назвали имена.

22 июля спасатели искали пропавших с вертолета. Спасатели с воздуха осмотрели острова: Частухи, Кималище, Медвежий, Шуйостров, Сосновцы, Бережная Долгая Луда, Ревлуда, Голомянная Долгая Луда, Конев, Овечницы, Телячий, Белогузиха, Малая Нохкалуда, Сеннуха, Безымянная Луда, Равняжий и прибрежную зону до Кеми.

«С вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра в зоне поиска осмотрена акватория на площади 240 квадратных километров. Пропавшие туристы не обнаружены»,

- сообщили в МЧС Карелии.

Брат одного из пропавших байдарочников в беседе с изданием V1.ru рассказал, что родственники опасаются, что поисковая операция прекратится до того, как участников похода найдут. По словам мужчины, его брат Виктор Зузанов говорил, что «это путешествие будет походом всей его жизни». По мнению мужчины, брат был больше всех готов к походу как физически, так и морально.

Волгоградец пошел в водный поход на скоростном каяке-одиночке, другие были на двухместных. Руководитель группы, который вел людей, сказал, что начался шторм, они не дошли до конечной точки.

По мнению мужчины, это «однозначно ошибка руководителя группы». В группе находились два человека с мощной техникой, которая предсказала, что погода будет меняться, и они вышли раньше остальных и в итоге добрались до Соловков. Остальные семеро участников похода вышли в запланированное время, но не дошли километр или два до Соловков. На море поднялся ветер, плавсредства начало сдувать.

«Витю дважды перевернуло, на третий раз он отстегнулся, и последний раз его видели держащимся за каяк. Что было потом - неизвестно, люди спасали свои жизни»,

- рассказал журналистам родственник пропавшего.

На необитаемом острове Шуй 22 июля был найден каяк, на котором шел Зузанов. Неподалеку был двойной каяк, он был расколот, а рядом лежала женская сумка. © «Петрозаводск говорит»