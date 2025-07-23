Жительница Сегежи не хотела платить ребенку, теперь платит государству

В Сегежском городском суде рассмотрели дело: женщина не единожды уклонялась от уплаты алиментов и отбывания наказания. Тогда суд вынес окончательное решение: исправительные работы на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Подсудимая без уважительных причин не платила алименты. Ей было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов, однако она его не отбыла. Общая задолженность по алиментам составила 192 тысячи рублей.

Суд продолжил добиваться действий от подсудимой и назначил другое наказание в виде исправительных работ и удержания зарплаты. © «Петрозаводск говорит»