23 июля 2025, 17:10
Общество

Жительница Сегежи не хотела платить ребенку, теперь платит государству

Горе-мать судили, но это не исправило ее
суд
Фото: freepik

В Сегежском городском суде рассмотрели дело: женщина не единожды уклонялась от уплаты алиментов и отбывания наказания. Тогда суд вынес окончательное решение: исправительные работы на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5% зарплаты. 

Подсудимая без уважительных причин не платила алименты. Ей было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов, однако она его не отбыла. Общая задолженность по алиментам составила 192 тысячи рублей. 

Суд продолжил добиваться действий от подсудимой и назначил другое наказание в виде исправительных работ и удержания зарплаты. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Сегежский городской суд
алименты
исправительные работы
несовершеннолетний
ребенок