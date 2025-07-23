С начала лета на водоемах Карелии погибли 23 человека

Сезон походов, сплавов, пикников и туристов в самом разгаре. Но, к сожалению, не для всех летние приключения заканчиваются успешно. Накануне вновь пришла новость о том, что в реке Шуя в деревне Виданы погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок остался без присмотра взрослых.

С 20 июля на белом море спасатели из Карелии и Архангельска ведут поиски трех байдарочников. Группа туристов попала в шторм. Шестерым удалось выйти на острова. Судьба еще трех членов группы неизвестна. Пока нашли только разбитую байдарку.

Всего за летнее время на водоемах Карелии погибли 23 человека, из них трое детей.

Опасность несут и лесные пожары.С начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зафиксировано 19 возгораний общей площадью 47 гектаров. По предварительным данным, причиной каждого из них является нарушение правил пожарной безопасности гражданами при пребывании в сухих лесах. Сейчас в Карелии в нескольких районах зафиксировано семь лесных пожаров: Калевальском, Лоухском, Кондопожском, Пудожском, Суоярвском.

В проекте «От первого лица» председатель Госкомитета по ОБ и ЖН напомнил правила безопасности на воде, в лесу и во время пожара. Пусть ваше лето будет безопасным. © «Петрозаводск говорит»