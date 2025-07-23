У собственников отобрали участок на берегу озера в Карелии

Прокуратура Прионежского района обратилась с иском в суд из-за участка земли на берегу озера Лососинское.

В ведомстве рассказали, что в собственности граждан был участок на берегу озера, часть которого площадью 650 кв.м располагалась в береговой полосе, в том числе 28 кв.м – в границах акватории озера.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отсутствующим право собственности на часть земельного участка. Суд позицию надзорного органа поддержал. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура. © «Петрозаводск говорит»