23 июля 2025, 16:36
У собственников отобрали участок на берегу озера в Карелии
Суд по иску прокуратуры прекратил право собственности на земельный участок на берегу озера Лососинское
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Прокуратура Прионежского района обратилась с иском в суд из-за участка земли на берегу озера Лососинское.
В ведомстве рассказали, что в собственности граждан был участок на берегу озера, часть которого площадью 650 кв.м располагалась в береговой полосе, в том числе 28 кв.м – в границах акватории озера.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отсутствующим право собственности на часть земельного участка. Суд позицию надзорного органа поддержал. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура. © «Петрозаводск говорит»