Студент ПетрГУ взял серебро на соревнованиях в Республике Беларусь

В Бресте прошла Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. На соревнованиях студент ПетрГУ Арсений Киселев взял серебро, сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Участники разделились на две группы: юноши и девушки 2006-2007 г. и 2008-2009 г. Арсений Киселев забрал серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами. Его результат - 52,37 с.

Пресс-служба поздравила спортсмена и его тренеров. © «Петрозаводск говорит»