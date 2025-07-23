Следователи подтвердили, что один из пропавших туристов погиб

Утром 23 июля в Онежской губе Белого моря возле острова Варбалуда было обнаружено тело мужчины в спасательном жилете. Предполагалось, что это один из пропавших туристов-байдарочников.

Вечером следователи подтверидили. Тело действительно принадлежит одному из участников водного похода из Карелии на Соловки.

Личность погибшего установили. Это турист из Волгограда - участник похода. 19 июля девять туристов на плавсредствах вышли в море, чтобы доплыть до Соловков. До конечной точки дошли лишь двое. Другим завершить маршрут помешала погода - начался шторм. Четырех человек спасли, а судьба троих - двух мужчин и одной женщины - оставалась неизвестной. МЧС Карелии и волонтеры развернули поиски пропавших. Двух пропавших участников похода все еще ищут.

Следователи организовали доследственную проверку. Следком даст правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.