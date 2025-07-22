Стали известны имена пропавших на море в Карелии туристов

Девять человек вышли в Белое море, чтобы доплыть до Соловецкого острова. Но водный поход внезапно прервала погода. Часть людей добралась до островов, их эвакуировали. До конечной точки смогли доплыть двое. А трое туристов пропали.

Сегодня поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал имена и фамилии, а также фото пропавших байдарочников. На Белом море пропали 32-летняя Валерия Пужняк, 24-летний Владимир Бондарев и 38-летний Виктор Зузанов.

Руководитель госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Полчков сообщил редакции, что поиски трех туристов, которые вышли в Белое море на байдарках и попали в шторм, продолжаются.

«В группе было 9 человек. Во время шторма их разбросало по морю. Шестерым удалось выбраться на острова. Их жизни ничего не угрожает. Поиски троих продолжаются»,

- рассказал Поляков. Он также назвал количество утонувших в этом году людей.

«В этом году уже погибли на воде 23 человека в Карелии. Из них трое детей», - сообщил Поляков. © «Петрозаводск говорит»