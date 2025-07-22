В петрозаводчанку с детьми выстрелили из газового пистолета

В петрозаводчанку с дочерями выстрелили из газового пистолета на фестивале уличных театров в Санкт-Петербурге. Полиция разбирается в произошедшем, а следователи уже возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По версии правоохранителей, 20 июля около 23:15 на Елагином острове, где проходил фестиваль, между двумя зрительницами вспыхнул конфликт. Что не поделили 36-летняя жительница столицы Карелии и 24-летняя петербурженка – не ясно. Но жительница Северной столицы выстрелила из газового пистолета. Досталось не только петрозаводчанке, но и двум ее дочерям 9 и 13 лет. У пострадавших травмы глаз. Семье потребовалась помощь врачей, их осмотрели, оказали помощь и отпустили.

Стрелявшую петербурженку доставили в отделение полиции. Девушку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В версии следователей говорится не о пистолете, а о перцовом баллончике, который девушка распылила в зрителей. Следователи еще разбираются в произошедшем. © «Петрозаводск говорит»