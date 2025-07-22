Пропавших в Белом море туристов еще не нашли

Пропавших в Белом море байдарочников пока не нашли. Напомним, группа туристов собиралась доплыть от островов Кузова в Карелии к Соловецкому острову в Архангельской области. Во время водного похода погода резко ухудшилась, часть туристов добралась до островов, их эвакуировали. Еще двое, по информации «Интерфакс», смогли доплыть до конечной точки маршрута. А судьба еще трех человек все еще не известна. Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Карельские спасатели обследовали акваторию Белого моря от Кеми и вдоль берега вблизи островов Кузова. Также спасатели вели поиски по акватории Белого моря в районе острова Шуйостров. Коллеги из Архангельска обследовали море вблизи островов Олешин и Тапаруха. Пропавших также ищут с воздуха – было обследовано 1050 квадратных километров.

Байдарочников еще не нашли. © «Петрозаводск говорит»