Совесть позволила. Депутаты Прионежья проигнорировали мнение граждан

Текст, фото: Антонина Кябелева

22 июля депутаты Прионежского района вновь вернулись к проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Шуйского сельского поселения. Прионежская администрация в очередной раз попыталась включить в ПЗЗ для зоны СХ-3, в которой разрешено заниматься сельскохозяйственной деятельностью и садоводством, дополнительные условно разрешенные виды использования земли – обеспечение дорожного отдыха и общественное питание.

Подобные изменения позволяют создавать на территории садоводческих товариществ и жилых массивов мотели, легализовать уже существующие базы отдыха, открывать кафе и рестораны. О том, как с появлением отелей и баз отдыха меняется спокойная жизнь в поселках, в жилом массиве Ринда граждане знают не понаслышке. В поселке Ринда действует несколько баз отдыха, среди которых шумными вечеринками и праздниками на всю катушку особенно отличается отель «Talo Rinda» . Граждане настолько устали от постоянного «праздника жизни», что даже создали общественную организацию, чтобы противостоять наступлению турбизнеса на жилой массив.

Жители Шуйского поселения активно боролись против нововведений, которые с небывалым упорством навязывала районная администрация. В январе 2025 года на публичные слушания, где стоял вопрос об изменении разрешенного вида использования только для семи земельных участков с «для ведения садоводства и огородничества» на «обеспечение дорожного отдыха», пришло больше ста человек. Все они высказались против подобных изменения. Благодаря небывалой активности граждан тогда прионежская администрация отступила. Но только временно.

В марте 2025 года администрация Прионежского района вновь предложила внести в ПЗЗ Шуйского поселения «обеспечение дорожного отдыха» в качестве разрешенного вида использования земельных участков в зоне СХ-3. Тогда удалось убедить депутатов не принимать поспешных решений, и правила землепользования и застройки были отправлены на доработку.

В июне 2025 года районная администрация снова попыталась включить в ПЗЗ Шуйского поселения такие условно разрешенные виды использования земли как обеспечение дорожного отдыха и общественное питание. Против изменений тогда высказались и глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова, и представители нескольких жилых массивов, расположенных на территории Шуйского поселения. Помимо жителей поселка Ринда, против нововведений выступили представители жилых массивов «Раздолье», «Астра», «Северные просторы», СНТ «Фауна». После эмоциональных выступлений граждан, просивших депутатов прислушаться к их мнению, депутаты Прионежского района единогласно проголосовали против включения вопроса о ПЗЗ в повестку заседания сессии райсовета. Проект ПЗЗ был вновь отправлен на доработку.

22 июля администрации Прионежского района все же удалось добиться давно поставленной цели. Вопрос о включении в ПЗЗ Шуйского поселения таких видов использования земли, как обеспечение дорожного отдыха и общественное питание, сначала обсудили на заседании депутатской комиссии. Аргументы администрации заключались в том, что существует приказ Минэкономразвития, в котором разрешается установление на землях СХ-3 таких видов разрешенного использования, как общественное питание и обеспечение дорожного отдыха.

На этот раз граждан, не имеющих отношения к турбизнесу, не было. Зато перед депутатами выступили представители фирмы «Анима», имеющей непосредственное отношение к скандальному отелю «Talo Rinda».

Кстати, в Прионежском районном суде сейчас рассматривается иск администрации Шуйского сельского поселения к ООО «Анима» и Джахангиру Гарибову, являющемуся единственным учредителем и директором этой компании. Шуйская администрация просит суд обязать ответчика снести самовольные постройки, расположенные на нескольких земельных участках в поселке Ринда.

Проект ПЗЗ Шуйского поселения с изменениями, против которых активно выступают граждане, был вынесен на сессию Совета Прионежского района.

Как рассказала Анастасия Соколова, на сессии присутствовало 16 депутатов. Для положительного решения вопроса необходимо было набрать 14 голосов. При первом голосовании удалось набрать только 12 голосов. Такой итог явно не устраивал районную администрацию. Было решено устроить повторное голосование, в результате которого «за» проголосовали уже 14 депутатов.

«Я призвала голосовать, как совесть позволит. Но депутаты видимо услышали доводы администрации»,

- сказала Соколова, которая голосовала против.

По ее мнению, принятие ПЗЗ Шуйского поселения в нынешнем виде только усилит противостояние между гражданами и представителями туриндустрии, которые строят туристические объекты на территории поселков и жилых массивов, где люди хотят тишины и покоя.

Узнав о решении прионежских депутатов, жители поселка Ринда сказали, что намерены оспорить его в суде. © «Петрозаводск говорит»