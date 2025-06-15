Прионежских депутатов призвали не идти против воли людей

Текст, фото: Антонина Кябелева

Борьба жителей Шуйского сельского поселения за право на нормальную жизнь в собственных домах переместилась в кабинет Главы Прионежского района Вадима Сухарева. Здесь состоялось заседание депутатской комиссии, на которой обсуждался проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Шуйского сельского поселения.

Вопреки мнению граждан, неоднократно высказанному на публичных слушаниях, прионежская администрация вновь попыталась включить в ПЗЗ для зоны СХ-3, где разрешено заниматься сельскохозяйственной деятельность и садоводством, такие условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков, как обеспечение дорожного отдыха и общественное питание. Подобные изменения позволят создавать на территории садоводческих товариществ и жилых массивов мотели, легализовать уже существующие базы отдыха, открывать кафе и рестораны.

Жители поселка Ринда, где действуют пять туристических объектов, в том числе самый скандальный отель «Talo Rinda», устали жаловаться на беспардонное отношение владельцев турбаз к праву людей на спокойную и тихую жизнь. Их настолько «достали» размножившиеся турбазы, что граждане сумели объединиться и теперь через суд пытаются запретить туристическую деятельность на территории жилого массива. Но районная администрация не оставляет попыток легализовать уже возникшие турбазы и открыть возможность для строительства новых туристических объектов.

Настроение местных жителей прекрасно понимает Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова.

«Вся проблема началась у нас с местечка «Ринда», где у нас несколько отелей появилось. И граждане, не надо их считать за дураков, стали разбираться, можно ли строить отели на землях сельхозназначения»,

- сказала на заседании депутатской комиссии Соколова.

По ее словам, при обсуждении новых ПЗЗ не только жители поселка Ринда, но и представители других СНТ были категорически против включения в ПЗЗ таких видов разрешенного использования, как обеспечение дорожного отдыха и общественное питание. На заседании комиссии по этому вопросу только Соколова поддержала граждан, остальные члены комиссии согласились включить эти виды использования земли в ПЗЗ. Анастасия Соколова призвала депутатов выслушать граждан и решить для себя:

«Должны ли мы идти против воли людей?»

Самым эмоциональным было выступление жителя Ринды Вячеслава Елупова. Он напомнил, как появился поселок Ринда. В 2006 году Прионежская администрация продала 43 гектара фирме ООО «Поларстрой». Компания обещала построить клубный поселок со спортивными и детскими площадками, водным центром, общественными пространствами.

По словам Елупова, когда были проданы участки рядом с берегом озера, вместо первоначальных 200 участков появилось 300 участков. Были урезаны дороги и подходы к озеру, которые превратились в тропинки. Мелкие участки, по словам Елупова, продавали владельцам соседних участков, пугая их тем, что появится новый владелец и перекроет доступ к дороге или выход к озеру.

Кстати, по данным ИАС «Seldon.Basis», фирма «Поларстрой», где числится один сотрудник, завершила 2024 год с чистой прибылью в 24 миллиона рублей.

На территории Ринды, напомнил Елупов, появилось пять отелей: «Мы молчали, пока один из отелей — семья Гарибовых — не начал петь и плясать. Два раза в неделю выносили вот такие колонки - и на весь жилой массив музыка». Елупов вспомнил, что один раз, когда было особенно «празднично», звонили из Царевичей и Шуйской Чупы, пытаясь выяснить, что происходит.

Вячеслав Елупов искренне не понимает, зачем территорию садоводческих хозяйств превращать в туристическую зону:

«Ну зачем развивать бизнес среди жилых массивов?»

Он заметил, что уже дважды проводились общественные слушания по ПЗЗ, и граждане внятно высказались против нововведений. По его мнению, внесение таких видов землепользования, как обеспечение дорожного отдыха и общественное питание, нарушает и земельное, и градостроительное законодательство.

«Покупая земельные участки на землях СХ-3, мы хотим приезжать и радоваться своей спокойной жизни»,

- сказала представитель СНТ «Фауна» Светлана Бабяк.

По ее мнению, с введением новых кодов мирная жизнь в садоводческих кооперативах закончится. Она напомнила, как много людей пришло на общественные слушания, чтобы высказаться против легализации туристических объектов: «Такого ажиотажа еще не было».

«Прислушайтесь к мнению людей, которые живут там»,

- попросила она районных депутатов.

Ее поддержал представитель жилых массивов «Раздолье», «Астра», «Северные просторы» Дмитрий Нечаев. По его мнению, в Карелии огромные пространства, где можно развивать бизнес. Но нельзя в угоду интересам нескольких предпринимателей жертвовать спокойствием и благополучием тысяч семей.

Аргументы районной администрации заключаются в том, что к ним обратился гражданин, который ранее получил вид разрешенного использования, которого нет в ПЗЗ. Дескать, если не изменить правила землепользования и застройки, то будут нарушены права этого гражданина. Но этот аргумент Анастасия Соколова с легкостью разбила: гражданин может обратиться в суд и добиться разрешение на строительство. Подобная судебная практика существует, и незачем превращать в кошмар жизнь тысяч людей ради единичных ситуаций. Она напомнила, что, когда большая зона жилой застройки попала в охранную зону аэропорта Бесовец, граждане через суд добивались разрешения на строительство.

Представитель администрации сослалась также на приказ Минэкономразвития, в котором разрешается установление на землях СХ-3 таких видов разрешенного использования, как общественное питание и обеспечение дорожного отдыха.

Вадим Сухарев удивился, что он почему-то не видит тех, кто ратует за включение новых видов разрешенного использования земли в ПЗЗ:

«Тех мы еще не видели людей. Может, пусть они тоже придут. И вот они все начнут плакать, смотрите, и тут сердце разорвется и, может, мы вообще тут ничего не примем. Где те-то? Пусть те-то придут. А то мы сейчас непонятно выбираем. Где они-то? Давайте, пусть они тоже придут, пятьсот человек, больше».

Но у «тех-то» не раз была возможность поучаствовать в публичных слушаниях. В январе 2025 года на публичных слушаниях присутствовал Вадим Сухарев.

Тогда зал заседаний районной администрации был до отказа заполнен людьми. Все они были против включения «обеспечения дорожного отдыха» в условно разрешенный вид использования для сельскохозяйственных земель. Но, видимо, руководитель района отказывается верить свои глазам. Либо, выскажу предположение, «те-то» граждане ходят другими «тропами».

Депутаты Прионежского района единогласно проголосовали против включения вопроса о ПЗЗ в повестку дня сессии райсовета. Проект ПЗЗ был вновь отправлен на доработку.

Но вряд ли гражданам, которые надеются на спокойную жизнь в загородном доме, стоит успокаиваться. Как в очередной раз «доработают» ПЗЗ в районной администрации — большой вопрос...