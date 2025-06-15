ПетрГУ начинает сотрудничество с Харбинским университетом. В ходе рабочей онлайн-встречи встреча представителей вузов была обсуждена содержательная часть сотрудничества, сообщает сайт ПетрГУ.

Создание онлайн-языкового клуба «Говорим по-китайски и по-русски», запуск проекта «Виртуальная кафедра» между кафедрой русского языка Харбинского университета и кафедрой РКИ и прикладной лингвистики ПетрГУ, развитие совместных научных и методических исследований, а также многие другие направления совместной деятельности были обсуждены на переговорах.

Будут разработаны программs академического обмена и стажировок для студентов-филологов ПетрГУ, изучающих китайский язык, и студентов Харбинского университета, изучающих русский язык.

Реализация этих проектов внесет значительный вклад в интернационализацию образования в ПетрГУ, повышение качества преподавания языков и лингвистических исследований, а также будет способствовать укреплению культурных и академических связей между Россией и Китаем. © «Петрозаводск говорит»