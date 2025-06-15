15 июня 2025, 13:13
Выяснили, когда у россиян будут следующие длинные выходные
Не устаем отдыхать!
Фото: Wayhomestudio_Freepik
Не устающие отдыхать граждане уже листают календарь в поисках следующих длинных выходных. Давайте посмотрим вместе, что нас ждет.
Согласно календарю выходных и праздничных дней, в этом году следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября.
Дополнительный день отдыха предстоит в связи с празднованием Дня народного единства. Этот праздник отмечается в стране 4 ноября. © «Петрозаводск говорит»