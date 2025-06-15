«Поезд Победы» прибудет в Карелию на неделе

«Поезд Победы» остановится в Петрозаводске 17 и 18 июня, говорится на сайте федерального проекта. Это интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в поезде, курсирующем по стране. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны (12+).

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную вами электронную почту. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом. Учитывая высокий интерес к выставке, важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени. © «Петрозаводск говорит»