Количество пенсионеров в России сокращается

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, опубликованных РИА Новости.

Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие.

Примечательно, что на 1 января количество пенсионеров составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в данных на 1 апреля. © «Петрозаводск говорит»