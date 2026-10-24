Взрослых и ребенка спасли из горящей бани в Петрозаводске

Силы МЧС привлекали для тушения пожара в строении на улице Зайцева - огонь охватил площадь в 30 квадратных метров

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Баня полыхала в карельской столице вечером 23 октября. Девять человек привлекали для тушения возгорания, сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о пожаре в бане на улице Зайцева, 64-а, поступил спасателям накануне в 20:29. Пожар оперативно ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Огонь повредил внутренние стены, перекрытия и кровлю строения. Из опасной зоны были эвакуированы пять человек, включая одного ребенка.

Другой пожар вспыхнул в Петрозаводске вечером на улице Ригачина. Возгорание на открытой территории ликвидировали на площади 4 квадратных метров. На месте также работали девять человек.