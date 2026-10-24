Танцоры из Петрозаводска завоевали бронзу на World Cup Ten Dance ROC-2026

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Петрозаводский дуэт взял медаль на международных соревнованиях в Москве. Воспитанники танцевального клуба «Ритм» Вениамин Тимофеев и Мария Лахей стали бронзовыми призерами на World Cup Ten Dance ROC-2026.

Международный турнир 23 октября завершился в Москве. Состязания проходили под эгидой всемирного танцевального совета, его любительской лиги и всемирной федерации акробатических танцев и танцевальных видов спорта. С успехом танцоров поздравила глава карельской столицы.

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«За каждым успешным выступлением стоят упорные тренировки, терпение и стремление совершенствоваться. А в танцевальном дуэте особенно важны взаимная поддержка, доверие и умение чувствовать друг друга. Воспитанники танцевального клуба «Ритм» Вениамин и Мария достойно представили наш город и заняли третье место», - написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.