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24 октября 2026
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Спорт

Петрозаводский дуэт взял медаль на международных соревнованиях

Танцоры из Петрозаводска завоевали бронзу на World Cup Ten Dance ROC-2026
паркетный пол
изображение сгенерировано Алисой AI

Петрозаводский дуэт взял медаль на международных соревнованиях в Москве. Воспитанники танцевального клуба «Ритм» Вениамин Тимофеев и Мария Лахей стали бронзовыми призерами на World Cup Ten Dance ROC-2026.

Международный турнир 23 октября завершился в Москве. Состязания проходили под эгидой всемирного танцевального совета, его любительской лиги и всемирной федерации акробатических танцев и танцевальных видов спорта. С успехом танцоров поздравила глава карельской столицы.

танцоры на пьедестале

 

«За каждым успешным выступлением стоят упорные тренировки, терпение и стремление совершенствоваться. А в танцевальном дуэте особенно важны взаимная поддержка, доверие и умение чувствовать друг друга. Воспитанники танцевального клуба «Ритм» Вениамин и Мария достойно представили наш город и заняли третье место», - написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

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