Тхэквондистки из Карелии завоевали четыре медали в Смоленске

Спортсменки из Карелии везут с «Кубка Смоленской крепости» четыре медали

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Студентки училища олимпийского резерва в Кондопоге Полина Коротких и Татьяна Бычкова завоевали медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости» в Смоленске. Об успехах спортсменок сообщили в паблике учебного заведения.

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Первый день соревнований принес два «золота». Обе спортсменки, выступая в возрастной категории до 21 года, уверенно провели свои бои и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала. Полина выходила на татами трижды, а Татьяна — четыре раза.

Еще одно «золото» Бычкова добавила в свою копилку, одержав победу в четырех поединках среди юниорок 15–17 лет. Кроме того, она выполнила норматив мастера спорта России.

Свою вторую медаль турнира Полина Коротких завоевала в категории «женщины», где в финале уступила сопернице по касаниям, став серебряным призером.

В турнире приняли участие 816 сильнейших спортсменов из 27 регионов страны.