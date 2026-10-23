Умер известный японский писатель

Стало известно о смерти японского писателя Рю Мураками

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В возрасте 74 лет умер японский писатель Рюноскэ (Рю) Мураками, пишет РИА Новости со ссылкой на издательство Gentosha.

Писатель скончался 17 октября, но об его уходе из жизни стало известно только сегодня, 23 октября. Похороны состоялись в кругу семьи.

Мураками родился в префектуре Нагасаки в 1952 году. Учился в Университете искусств Мусасино. Свой первый роман «Почти прозрачный синий» написал в 1976 году. За это произведение он был удостоен премии Акутагавы.

Из-под его пера вышло более 40 книг. Наиболее известные, переведенные на русский язык, — «Мисо-суп» и «Дети из камеры хранения».

Мураками также был режиссером и сценаристом.

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