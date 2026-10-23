В Петрозаводске отремонтировали 16 внутриквартальных проездов

Новый асфальт и парковки: в Сулажгоре завершили ремонт Яковинского проезда

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице изменились 16 внутриквартальных проездов. На днях работы завершили в Сулажгоре на Яковинском проезде.

Рабочие не только укладывали новый асфальт, но и частично расширяли проезжую часть и обустраивали парковку, ремонтировали тротуары. По мнению главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, такой комплексный подход позволяет не просто «залатать» дорогу, а сделать территорию удобной и безопасной.

В рамках программы ремонта внутриквартальных проездов в этом году в Петрозаводске отремонтировали 16 объектов: проезд Знаний, Косалмский проезд, Башенный проезд, 88-й Квартальный проулок, улицу Лизы Чайкиной, Лесную улицу, Онежскую улицу, Ученический проезд, аллею Четвёртая Древлянка, Новокукковский проезд, Кондопожскую улицу, Кондопожский проезд, Яковинский проезд, Дошкольный проезд, улицу Лобачевского и Зеленую улицу.