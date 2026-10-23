Проезд подорожает в междугородных автобусах из Петрозаводска

Цены на билеты в автобусах вырастут с 1 ноября

Фото "Петрозаводск говорит"

С 1 ноября вырастет стоимость проезда в некоторых междугородных автобусах из Петрозаводска. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, изменится цена билета на автобусы до Сортавалы, Питкяранты, Медвежьегорска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши, Кеми. Подорожает проезд и по некоторым другим направлениям. При этом при оплате картой до некоторых остановок будет действовать скидка.

Image

Image

Image

Image

Ранее сообщалось о том, что пригородные поездки также станут дороже с 1 ноября.