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23 октября 2026
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Общество

Проезд подорожает в междугородных автобусах из Петрозаводска

Цены на билеты в автобусах вырастут с 1 ноября
остановка
Фото "Петрозаводск говорит"

С 1 ноября вырастет стоимость проезда в некоторых междугородных автобусах из Петрозаводска. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, изменится цена билета на автобусы до Сортавалы, Питкяранты, Медвежьегорска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши, Кеми. Подорожает проезд и по некоторым другим направлениям. При этом при оплате картой до некоторых остановок будет действовать скидка.

Стоимость проезда
Стоимость проезда
Стоимость проезда
Стоимость проезда

Ранее сообщалось о том, что пригородные поездки также станут дороже с 1 ноября.

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