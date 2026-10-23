Американский самолет кружит над регионом Северо-Запада

Натовский борт ведет разведку у Калининградской области

Фото "Петрозаводск говорит"

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в пятницу, 23 октября, замечен у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, борт поднялся в воздух с авиабазы в Румынии в 8:40 утра. Он проследовал через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, оказавшись у границ российского региона. После этого он начал полет вдоль границ области.

Отмечается, что кроме регулярной разведки у Калининградской области указанный самолет также выполняет полеты к Крыму.

Ранее сообщалось о том, что самолет ВВС Швеции подлетал 22 октября к границе Карелии.