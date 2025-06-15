Сегодня – День медицинского работника

Сегодня, в третье воскресенье июня, в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Медицинские работники в этот день получают заслуженные поздравления и слова благодарности. Оказание помощи людям, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем самим медикам крепкого здоровья и душевных сил! Также нам хотелось бы, чтоб государство помнило о медицинских работниках не только в профессиональный праздник, а ежедневно. © «Петрозаводск говорит»