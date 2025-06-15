ЕДДС Петрозаводска опубликовало сводку за минувшие сутки

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила, что за минувшие сутки на территории городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

За сутки в ЕДДС поступило 224 обращения. Произошел один пожар.

Зарегистрировано 426 обращений в скорую медицинскую помощь, по ним совершено 384 выезда.

Имели место три отключения горячего водоснабжения, все устранены. С холодной водой, электричеством и газом в городе проблем не было.

32 троллейбуса вышли на линии. Ночью на уборке города работали 8 единиц техники «Кондопожского ЛДРСУ», на день запланирован выход 17 машин. Также 23 машины будут работать на вывозе мусора. © «Петрозаводск говорит»