Канализационный ручей отравляет одно из красивейших озер Карелии

Текст, фто: Алина Гапеева

Жители села Крошнозеро уже несколько лет наблюдают, как вонючая жидкость от благоустроенных домов на улице Заводской ручьем бежит в местный водоем. А между тем воду из водоема многие люди используют в быту, к тому же в ней выращивают форель...

Почти на каждом сельском собрании крошнозерцы задают представителям местной и районной властей вопрос: почему вовремя не откачивается канализация домов № 9 и 10 по улице Заводской? Очевидцы утверждают, что специализированная техника появлялась в прошлом, 2024 году, всего пару раз, да и то перед собранием, на котором люди забили тревогу по поводу загрязнения озера. В течение всей зимы 2025-го зловонный ручей продолжал отравлять воды Крошнозера.

Константин Гапеев пришел в феврале этого года на расширенную сессию Совета Крошнозерского сельского поселения, чтобы спросить, почему так происходит, неужели нельзя составить график, по которому коммунальщики будут регулярно освобождать колодец от стоков?

Присутствующий на собрании глава национального муниципального района заверил обеспокоенных граждан, что дурно пахнущий вопрос он обязательно разрулит.

«Официально вам заявляю, что завтра я буду в Пряже и спрошу, почему «Пряжинская КУМИ» не выполняет эту работу. Завтра я вопрос подниму и доложу Любови Николаевне, которая отчитается на своей странице («Сообщество «Администрация Крошнозерского поселения». — Авт.)», — заявил на расширенной сессии глава национального муниципального Пряжинского района Андрей Ореханов.

Только ответа от чиновников люди не дождались ни завтра, ни на следующей неделе. Стоическое молчание чиновников продолжается до сих пор. Крошнозерцы сами начали искать правду. Константин Гапеев обратился в прокуратуру Пряжинского района с жалобой на то, что канализационная емкость практически не очищается.

Ответ не замедлил себя ждать. «Работы по обслуживанию выгребной ямы (канализации) по адресу: улица Заводская, дома 9 и 10 в селе Крошнозеро Пряжинского района систематически производится специалистами подрядной организации ИП Карабанин Н.Ю. В рамках проверки установлено, что избыточный объем откачивается дополнительными заявками, которые поступают в МУП «Пряжинское КУМИ». Так, за истекший период 2025 года откачано и вывезено 2 машины по 4 кубических метра, что подтверждается соответствующими актами работ. С учетом вышеизложенного, основания для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сообщил письменно прокурор Лебединский 6 мая 2025 года.

Давайте разберемся, 8 кубометров утилизированных канализационных стоков за несколько месяцев – это много или мало? В двух домах находятся 32 квартиры, в которых проживает постоянно 20 местных жителей, для которых в квитанциях на оплату коммунальной услуги прописан норматив расхода воды в месяц на человека 7,2 кубометра. Заметим, что в канализацию попадает тот же объем воды, который потребитель получает по трубопроводу. Несложно сосчитать, что в среднем 20 человек используют 144 кубометра воды в месяц.

К этому числу прибавим дачников и временных квартирантов (приезжих, которые приезжают в село на работу). Таким образом, количество потребителей воды в благоустроенных домах увеличивается еще на 10-15 человек. Не надо ломать голову, чтобы сосчитать, что те жалкие кубометры, которые откачивают коммунальщики – капля в канализационном море. Выходит, что ассенизаторная машина должна появляться в Крошнозере намного чаще, чем значится в документах.

Так что много размышлять по поводу сложившейся ситуации не приходится, причина понятна: канализационные емкости наполнены под завязку, а излишки и образуют дурно пахнущий ручей, текущий прямиком в Крошнозеро.

И это еще не все. Канализационные воды от благоустроенных домов дополняет другой, такой же зловонный источник.

От зданий рыбозавода также течет ручей с душком. Начало он берет на территории форелевого хозяйства за знаком «Въезд запрещен» и впадает в озеро в том же месте, где находится устье канализационного ручья благоустроенных домов. В нескольких метрах от фекального стока рыбоводы выращивают форель.

«Вонища неимоверная. Когда ветер дует в нашу сторону, форточки открыть невозможно», — жалуются крошнозерцы.

В прошлом году на собрании, которое прошло по поводу загрязнения озера, форелеводы держали ответ перед крошнозерцами. Со слов представителя форелевого бизнеса Сергея Васильевича Мухина, деятельность форелевого хозяйства ведется в соответствии с требованиями законодательства, проводятся ежеквартальные замеры качества воды, очистные сооружения соответствуют нормам. Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями на вывоз рыбных отходов и на обслуживание очистных сооружений. Для достоверности к сказанному делегат предоставил активистам внушительную пачку документов – все в ажуре. По отчетам и справкам так и выходит, комар носа не подточит. Непонятно только одно: откуда взялись зловонные источники, отравляющие озеро? Может, это разыгравшаяся фантазия местных жителей? А может, все-таки представителям контролирующих органов надо перестать верить формальным бумажным отчетам и отправиться самим на место, где выросла большая проблема, имеющая катастрофические последствия?

На сегодняшний день озеро Крошнозеро заняло лидирующую позицию в числе самых загрязненных водоемов Карелии. В нем наблюдается массовое развитие сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Летом поверхность воды покрывается зеленой пленкой, озеро пахнет гнилью. Среди причин, по которым могла испортиться вода, биологи Института водных проблем Севера называют отходы форелевого хозяйства, канализационные стоки и использование бытовой химии. В такой воде нельзя купаться, а тем более ее пить.

Крошнозерцы просят запросить документацию, касающуюся проверки качества воды и документы на утилизацию биологических отходов и провести проверку работы очистных сооружений, стоков форелевого хозяйства на месте, а то ведь, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, в случае в Крошнозером — про зловонные ручьи. © «Петрозаводск говорит»