Группа «Бригадный подряд» выступила на фестивале

Сегодня, во второй день фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+), на главной сцене выступила группа «Бригадный подряд».

Этот коллектив из Санкт-Петербурга - один из самых верных участников фестиваля, чаще, чем они, не выступал никто. "Наша музыка с годами трансформировалась, она все время меняется, но зрители все равно называют это панк-роком. Мы не против", - рассказали нашему порталу музыканты.

За сценой к «Бригадному подряду» набежало много поклонников. Они брали автографы и фотографировались с рок-звездами. Участники коллектива пожелали жителям республики крепкого здоровья, наслаждаться чистым воздухом и поблагодарили за горячий прием. © «Петрозаводск говорит»