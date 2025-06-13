Гости из Санкт-Петербурга хвалят палаточный городок фестиваля

В этом году организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) уделили особое внимание созданию комфортабельных условий для жителей палаточного городка.

Там есть электричество, душевые, отдельные туалеты, возможность готовить на плитках. "Мы бывали на разных музыкальных фестиваля, Воздух Карелии - одно из самых крутых мероприятий. Спасибо организаторам, всем волонтерам за работу заботу о нас", - рассказали меломаны из Санкт-Петербурга.

У палаточного городка есть и отдельная стоянка для автомобилей. Так что парковаться гости из других городов могли без проблем. Сейчас на фестивале ждут выступлений групп «Бригадный подряд», «Трубецкой» и «Нейромонаха Феофана». © «Петрозаводск говорит»