Юбилейный «Воздух Карелии» бьет рекорды по посещаемости

В третий день музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) на главную сцену поднялся легендарный коллектив «Ундервуд». В этом году коллективу исполняется 30 лет. Символично. Юбилейный коллектив на юбилейном фестивале.

«Ундервуд» был создан в 1995 году в Симферополе. Однако широкую известность получил в 2000 году после переезда в Москву.

В декабре 2025 года музыканты отметят 30-летие проекта. Играют музыку в стиле романтического инди-рока. Зрители на поле аэродрома «Пески» хором поют: «Гагарин, я вас любила, о!»

Кстати, меломанов на фестивале все прибавляется. Как утверждают организаторы фестиваля, в первый же день, 12 июня, был побит рекорд по посещаемости за все годы - тринадцать с половиной тысяч за один день.

14 июня по ощущениям гостей около 20 тысяч. Итоговые цифры будут озвучены завтра, в заключительный день фестиваля «Воздух Карелии». © «Петрозаводск говорит»