14 июня 2025, 15:55
Культура

Юбилейный «Воздух Карелии» бьет рекорды по посещаемости

На юбилейном фестивале в Петрозаводске выступает «Ундервуд» - легендарному коллективу в этом году исполнится 30 лет
музыканты
фото телеграм-канала фестиваля «Воздух Карелии»

В третий день музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) на главную сцену поднялся легендарный коллектив «Ундервуд». В этом году коллективу исполняется 30 лет. Символично. Юбилейный коллектив на юбилейном фестивале.

«Ундервуд» был создан в 1995 году в Симферополе. Однако широкую известность получил в 2000 году после переезда в Москву.

В декабре 2025 года музыканты отметят 30-летие проекта. Играют музыку в стиле романтического инди-рока. Зрители на поле аэродрома «Пески» хором поют: «Гагарин, я вас любила, о!»

Кстати, меломанов на фестивале все прибавляется. Как утверждают организаторы фестиваля, в первый же день, 12 июня, был побит рекорд по посещаемости за все годы - тринадцать с половиной тысяч за один день.

14 июня по ощущениям гостей около 20 тысяч. Итоговые цифры будут озвучены завтра, в заключительный день фестиваля «Воздух Карелии». © «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

Гудтаймс
Лидер группы «Гудтаймс» высоко оценил «Воздух Карелии»
подробнее...
поклонник музыки
Меломан Олег преодолел три тысячи километров до «Воздуха Карелии»
подробнее...
музыкальный фестиваль
«Воздух Карелии» вырос из рок-фестиваля в мультиформатный
подробнее...
музыкальный фестиваль
Третий день фестиваля «Воздух Карелии» - кто сегодня выйдет на сцену
подробнее...
"Воздух Карелии"
Гости из Санкт-Петербурга хвалят палаточный городок фестиваля
подробнее...
"Воздух Карелии"
На «Воздухе Карелии» отличная погода и атмосфера
подробнее...
Парфенчиков на Воздухе
Парфенчиков вручил награды юным жителям Карелии за проявленный героизм
подробнее...
"Воздух Карелии"
Jane Air, «Нейромонах Феофан» и другие - программа второго дня
подробнее...
"Воздух Карелии"
В палаточном лагере разместились сотни людей из разных городов России
подробнее...
Свадьба на "Воздухе Карелии"
На фестивале «Воздух Карелии» работает отдел ЗАГС
подробнее...
Фестиваль Воздух Карелии
Артур Парфенчиков пригласил всех меломанов на «Воздух Карелии»
подробнее...
Обсудить
Метки: 
«Воздух Карелии»
ундервуд
аэродром Пески
музыкальный фестиваль
посещаемость