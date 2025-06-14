Третий день фестиваля «Воздух Карелии» - кто сегодня выйдет на сцену

В третий день музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) на трех сценах в Песках выступят «Ундервуд», «Горшенев», «Форт», «Алиса», «Белые медведи», «Площадь восстания» и многие другие коллективы.

Музыка зазвучит над полем аэродрома в час дня и не прекратится до позднего вечера. Двери для гостей в концертную зону откроются в полдень.

Гостей фестиваля просят взять с собой крем от комаров, головной убор, а также наличные, так как с работой платежных терминалов могут быть проблемы. Добираться до фестиваля рекомендуют на общественном транспорте, чтобы не искать парковку и не стоять в пробке. © «Петрозаводск говорит»