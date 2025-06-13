На «Воздухе Карелии» отличная погода и атмосфера

На фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) приехало очень много меломанов из районов республики - Кондопоги, Сегежи, Костомукши и других городов.

Все они оценили усилия волонтеров - в течение двух месяцев команда строила фестивальный городок. «Это фантастика, сколько сюда вложено труда. Все удобно, все близко, много туалетов, это ведь тоже важно. Мы ехали сюда за настроением, за атмосферой, и мы их сполна получили»,

- рассказали нам гости из Костомукши. Погода сегодня прекрасная: светит солнце, но не жарко. Любители качественной музыки отдыхают. Проводят лучшие выходные своего лета. © «Петрозаводск говорит»