14 июня 2025, 16:25
Культура

«Воздух Карелии» вырос из рок-фестиваля в мультиформатный

Программный директор фестиваля Андрей Белый рассказал, по какому принципу отбирали коллективы
музыкальный фестиваль
фото «Петрозаводск говорит»

Вечером 14 июня на фестивале «Воздух Карелии» (0+) выступит группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев.

Армия поклонников уже прибывает на площадку музыкального фестиваля в Песках, их видно отовсюду: с флагами, транспарантами и прочей атрибутикой. Но кроме старого классического рока здесь много и другой музыки.

Настоящей бомбой второго дня, например, стал Нейромонах Феофан.

«Да, это был эксперимент - пригласить Феофана. Но он удался. Зрители в едином порыве притоптали поле. Это проект я бы назвал фестивалеобразующим»,

- сказал программный директор Андрей Белый.

В заключительный фестивальный день на главной сцене выступит Niletto, это тоже эксперимент, признался Андрей Белый.

«Посмотрим, как он впишется в рок-тусовку. Есть часть зрителей, которые никогда не были на нашем фестивале, и придут послушать только этого раскрученного исполнителя. Но они послушают и других, проникнутся атмосферой, полюбят ее и придут на «Воздух Карелии» в следующем году», - подчеркнул программный директор фестиваля. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
«Воздух Карелии»
музыкальный фестиваль
константин кинчев
Алиса
Нейромонах Феофан
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