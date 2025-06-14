«Воздух Карелии» вырос из рок-фестиваля в мультиформатный

Вечером 14 июня на фестивале «Воздух Карелии» (0+) выступит группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев.

Армия поклонников уже прибывает на площадку музыкального фестиваля в Песках, их видно отовсюду: с флагами, транспарантами и прочей атрибутикой. Но кроме старого классического рока здесь много и другой музыки.

Настоящей бомбой второго дня, например, стал Нейромонах Феофан.

«Да, это был эксперимент - пригласить Феофана. Но он удался. Зрители в едином порыве притоптали поле. Это проект я бы назвал фестивалеобразующим»,

- сказал программный директор Андрей Белый.

В заключительный фестивальный день на главной сцене выступит Niletto, это тоже эксперимент, признался Андрей Белый.

«Посмотрим, как он впишется в рок-тусовку. Есть часть зрителей, которые никогда не были на нашем фестивале, и придут послушать только этого раскрученного исполнителя. Но они послушают и других, проникнутся атмосферой, полюбят ее и придут на «Воздух Карелии» в следующем году», - подчеркнул программный директор фестиваля. © «Петрозаводск говорит»