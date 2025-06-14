14 июня 2025, 16:57
Культура

Меломан Олег преодолел три тысячи километров до «Воздуха Карелии»

На музыкальном фестивале в Песках наш корреспондент познакомился с гостем из Новосибирска
поклонник музыки
фото «Петрозаводск говорит»

Поклонник группы «Алиса» Олег впервые на фестивале «Воздух Карелии» (0+). Из Новосибирска он сначала летел четыре часа на самолете до Москвы, где принял участие в расчистке стены Цоя. Потом поездом до Петербурга, где встретился с друзьями, потом также на поезде приехал в Петрозаводск, где заранее снял квартиру.

«Впечатления сумасшедшие. Отличный фестиваль! Я очень рад, что нашел жилье заранее, потому что сейчас в Петрозаводске свободных комнат и гостиничных номеров нет»,

- рассказал Олег.

Меломану 48 лет. Он говорит, что слишком много работает, чтобы пропускать выступления любимой группы.

«Жизнь проходит, надо делать то, что нравится», - утверждает Олег.

Кроме посещения фестиваля у него запланирована большая культурная программа: он уже съездил на водопад Кивач, посетил музеи, а завтра отправится на остров Кижи. Будьте как Олег. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Алиса
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Новосибирск