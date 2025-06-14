14 июня 2025, 18:05
Лидер группы «Гудтаймс» высоко оценил «Воздух Карелии»
Артем Шаров назвал карельский фестиваль одним из лучших в стране
фото «Петрозаводск говорит»
Сегодня, в третий день музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) на главной сцене выступила популярная группа «Гудтаймс».
Музыканты из Костромы, но в последние годы стали известны по всей стране. Их цель - войти в ТОП-10 рок-музыкантов России, не раз заявлял солист коллектива Артем Шаров, поэтому группа много гастролирует и принимает участие в различных фестиваля.
«Отличная организация на «Воздухе Карелии». Прекрасная погода, прекрасные зрители. Это один из лучших фестивале в стране. Время, что мы здесь провели - это реально гуд тайм»,
- признался лидер группы «Гудтаймс».
Сейчас на главной сцене выступает «Горшенев». А самая многочисленная армия фанатов ждет «Алису». Константин Кинчев закроет третий день фестиваля. © «Петрозаводск говорит»