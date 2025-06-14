Лидер группы «Гудтаймс» высоко оценил «Воздух Карелии»

Сегодня, в третий день музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) на главной сцене выступила популярная группа «Гудтаймс».

Музыканты из Костромы, но в последние годы стали известны по всей стране. Их цель - войти в ТОП-10 рок-музыкантов России, не раз заявлял солист коллектива Артем Шаров, поэтому группа много гастролирует и принимает участие в различных фестиваля.

«Отличная организация на «Воздухе Карелии». Прекрасная погода, прекрасные зрители. Это один из лучших фестивале в стране. Время, что мы здесь провели - это реально гуд тайм»,

- признался лидер группы «Гудтаймс».

Сейчас на главной сцене выступает «Горшенев». А самая многочисленная армия фанатов ждет «Алису». Константин Кинчев закроет третий день фестиваля. © «Петрозаводск говорит»