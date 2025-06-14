Десятки спектаклей оживут на страницах книги Льва Мальчукова

В Петрозаводске представят книгу одного из кумиров молодежи. В Доме актера на Карла Маркса состоится презентация книги доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля культуры и науки Карелии Льва Мальчукова «Театральная летопись Карелии в рецензиях» (6+).

Мальчуков интересовался театром, входил в состав расширенного худсовета Русского театра драмы, в состав Правления Союза театральных деятелей (ВТО) Карелии и был председателем секции театральной критики ВТО-СТД. Он писал и публиковал рецензии на спектакли как местных артистов, так и гастрольных трупп. Книга представляет сборник избранных газетных рецензий.

Автор внимательно рассматривал особенности драматургического материала, взаимоотношения пьесы и постановки, функции декорации, актерское мастерство, методы работы режиссера, понимал, что пишет для истории. Автор находил слова для актерской игры каждого участника действия.

«С его страниц встают Константин Пилипенко, Юрий Гришмановский, Лииса Томберг, Людмила Живых и другие»,

- отметили в Союзе театральных деятелей республики. И подчеркнули, что книга Мальчукова дает возможность вживую прикоснуться к театральной жизни Карелии прошлого века и возвращает театрам их память.

Презентация сборника рецензий пройдет 16 июня в 16 часов.

Профессора Мальчукова не стало в 2023 году. © «Петрозаводск говорит»