Почта не работает, автобусы не ходят, школы нет, праздники проводятся

Текст, фото: Алина Гапеева

Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации Любовь Николаевна Пономарева рассказала о работе администрации Крошнозерского сельского поселения за 2024 год и задачах на 2025 год.

Сорок два пишем — семь в уме

Каждый год главы поселений Пряжинского района отчитываются по итогам работы за предыдущий год перед депутатами и местными жителями. Любовь Пономарева выступает с докладом о развитии Крошнозерского сельского поселения не первый раз. В 2013 году она взяла бразды правления в свои руки и с тех пор радеет за улучшение качества жизни на селе. Отметим, что Крошнозерское сельское поселение является самым маленьким в Пряжинском районе. Оно объединяет село Крошнозеро, пять деревень и территорию бывшего населенного пункта.

Всего в поселении зарегистрированы 368 человек, из них в списках значатся 42 ребенка, но фактически проживают 7 человек – не густо. Школа-сад в селе закрылась несколько лет назад, за знаниями школьники ездят каждый день в Ведлозеро за 22 километра. 39 процентов жителей поселения, то есть 144 человека, — пенсионеры, остальные 182 человека — граждане трудоспособного возраста.

Казалось бы, Крошнозеро — это клондайк рабочих кадров. В действительности предприятия, учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность на территории поселения, испытывают нехватку рабочих рук.

Например, из-за отсутствия сотрудника не работает почта, нуждаются в рабочей силе туристические объекты. С большим трудом удалось найти работников в пункт выдачи интернет-магазина, да и в мастерском участке ООО «Стройэнергомонтаж» трудятся в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Культуру на селе поддерживает пенсионерка в возрасте 70+, правда, надо отдать должное ее энергии: праздники в поселении проходят на высоком уровне. Но о веселье поговорим позже. Сейчас о работе и достижениях: доход поселения в период с 2023 года по 2024 год вырос до пятидесяти одной тысячи рублей — не густо, но все же плюс к предыдущему периоду.

Эх, дороги…

В Крошнозерском поселении значатся 10 муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет семь километров сто метров. Метры отмечены не зря. Каждый шаг по сельской дороге имеет немаловажное значение в жизни местного населения. Затраты на содержание дорог в 2024 году составили 474300 рублей. Любой горожанин позавидует чистоте улиц и расчистке дорог от снега в населенных пунктах. Снегоуборочные машины делают дорогу шире и при этом сглаживают неровности некоторых участков проезжей части.

«В прошлом году отремонтирована дорога в деревне Коккойла и установлена водопроводная труба», — докладывает глава поселения, правда, слова не подтверждает снимками. Будем считать, что качеством выполненных работ люди остались довольны, чего не скажешь о дороге, которая ведет от улицы Центральной к трассе Сортавала–Петрозаводск. Этот участок дороги, протяженностью полкилометра, обновлен по проекту «Народный бюджет» в 2022 году. Люди отметили, что по ней хорошо ехать на машине, а вот идти пешком невозможно. Из-за колючего щебня она напоминает тренажер для занятий йогой.

«Я шла в туфлях, у меня ноги устали: камень на камне, лужа на луже. Надо смотреть, куда наступить. Я все ноги исколола о щебень»,

— пожаловалась пенсионерка Тамара Ефремова.

Зал поддержал односельчанку: во время дождей грунтовая дорога покрывается грязью, а в засуху — толстым слоем пыли, а ведь по ней каждый день спешат пассажиры на рейсовый автобус, который в Крошнозеро не заезжает.

Выехать из села для жителей Крошнозера – проблема, хотя работу по налаживанию транспортного сообщения глава ведет постоянно, правда пока результата нет. Хорошо бы власти республики, присвоившие Любови Пономаревой высокое звание, помогли ей, а то званием дорогу не замостишь и на нем в Пряжу не уедешь, люди же требуют нормального сообщения с миром.

Оазис процветания

Стоит отметить, что Любовь Николаевна умеет объединять вокруг себя односельчан. Она в первых рядах оказывается на субботнике, в кружке самодеятельности и в обсуждении проектов благоустройства территории и сохранения карельских традиций. Кстати сказать, благодаря ее богатому опыту, крошнозерцам удавалось побеждать в проектах поддержки местных инициатив каждый год. Село за последнее время заметно преобразилось: на улицах разбиты клумбы, обустроены зона отдыха на берегу озера и спортивная площадка «Ноузъярви», сшиты костюмы для участниц фольклорной группы, воплощены и другие мечты крошнозерцев. О достижениях села Крошнозеро красноречиво рассказывает группа «Крошнозеро. Новости села» в соцсети. Глядя в паблик сообщества, складывается впечатление, что в Крошнозере царит полная идиллия: все цветет, строится и развивается, а сами крошнозерцы живут в «шоколаде». И вообще, у многих складывается мнение, что Крошнозеро стало этаким оазисом процветания. Однако наряду с достижениями в селе есть и проблемы.

На протяжении нескольких лет люди задают Любови Пономаревой «неудобные» вопросы: о расселении аварийного жилья, о качестве питьевой воды, о состоянии пожарных пирсов (построенных по проекту Программы поддержки местных инициатив).

Константин Гапеев пришел на собрание, чтобы спросить, почему не выкачивается канализация благоустроенных домов на улице Заводской? Действительно, уже несколько лет подряд канализационный ручей прямиком течет в озеро, где выращивают форель, воду из водоема многие люди используют в быту… Присутствующий на собрании глава национального муниципального района заверил обеспокоенных граждан, что дурно пахнущий вопрос он обязательно разрулит.

«Официально вам заявляю, что завтра я буду в Пряже и спрошу, почему «Пряжинская КУМИ» не выполняет эту работу. Завтра я вопрос подниму и доложу Любови Николаевне, которая отчитатся на своей странице («Сообщество «Администрация Крошнозерского поселения». — Авт.)», — заявил Андрей Иванович Ореханов.

Есть еще одна «закавыка», которая портит «лицо» поселка. В Крошнозерском сельском поселении числятся пять домов, которые признаны аварийными. К сожалению, новоселье жильцам развалюх придется отложить до 2030 года, так как сроки действия Государственной программы переселения перенесены. Вполне возможно, что за пять лет список аварийного жилья пополнится. Напомним, что в Крошнозере люди вынуждены проживать в доме, с крыши которого вместе со снегом сходят бетонные блоки. Дом №10 на улице Заводской все еще не признан аварийным.

Также на расширенной сессии люди задали вопрос фельдшеру крошнозерского ФАПа о возможности пройти диспансеризацию на месте, а не в Пряже. Люди объяснили, что для прохождения медосмотра не все могут выехать за пределы села, даже в том случае, когда транспорт предоставлен медучреждением.

«Почему ко мне никто не обратился?» — вопросом на вопрос ответил сельский медик Алексей Котков, а главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова по телефону подтвердила, что в Крошнозере показатель диспансеризации очень низкий. Она подтвердила, что пройти первичный осмотр и сдать анализы можно в медпункте у местного фельдшера. Видимо, и люди не спросили об этом, и фельдшер не предложил.

Жить станет лучше?

Жители Крошнозера согласны, что село может стать примером по решению проблемы бездомных и бродячих собак. Дисциплина с выгулом домашних животных наведена. В 2024 году Любовь Пономарева составила только один протокол об административном правонарушении за выгул собаки.

Руководитель Крошнозерского поселения закончила отчет позитивно, рассказав о праздниках, которые проводятся на селе. Она отметила наиболее яркие события: «Крошнозерскую регату», День села и праздник «Ивана Купалы». На экране были продемонстрированы несколько слайдов.

Недавно глава поселения вернулась из Казани, где проходили Региональные дни Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», где участники обменивались опытом. Любовь Пономарева поделилась с земляками планами на 2025 год, которые также будут направлены на благосостояние народа.

Вот так и живет самое маленькое в Пряжинском национальном районе поселение, со своими радостями и горестями. Очень хочется, чтобы первого было больше, а второго не было совсем, хотя так не бывает, ведь сказал же, завершая расширенную сессию Совета Крошнозерского сельского поселения, начальник отделения Министерства внутренних дел по Пряжинскому району Роман Рябцов, что в 2024 году на территории Крошнозерского сельского поселения не зарегистрированы правонарушения. И уточнил при этом: «Это не ваша заслуга, а наше упущение».