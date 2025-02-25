Программу поддержки научно-исследовательских работ запустят в Карелии

25 февраля состоялось очередное заседание Правительства Карелии под руководством Главы республики Артура Парфенчикова. На нем подвели итоги работы промышленного комплекса региона в 2024 году и обсудили планы на 2025 год.

– Позитивную динамику к уровню 2023 года в республике показали производство машин и оборудования – 161,4 %, производство химических веществ и продуктов – 106,6 %, производство бумаги и бумажных изделий – 101,1 %, добыча полезных ископаемых – 102 %, – отметил Артур Парфенчиков. – В прошлом году наш лесопромышленный комплекс столкнулся с серьезным вызовом из-за технологической аварии и остановки производства на крупнейшем предприятии ДОК «Калевала». Это сказалось и на показателях работы лесопромышленного комплекса, и в целом на индексе промышленного производства региона.

Министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова подтвердила, что именно остановка одного из крупнейших предприятий республики не позволила региону продемонстрировать рост индекса производства ЛПК. Однако руководитель Минпромторга сообщила, что ДОК «Калевала» планирует восстановить функциональность завода уже во второй половине этого года. Новое оборудование поступит на предприятие в апреле.

Глава Карелии, отметил, что важную роль в развитии промышленности играют технопарки. Сегодня в республике работает 3 технопарка – «Карельские продукты», «Южная промзона», «Онежский» – и работа по открытию новых таких объектов будет продолжена.

– В настоящее время прорабатываем вопрос по созданию технопарка в сфере радиоэлектроники и научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем,

– поделился Артур Парфенчиков.

На развитие промышленности и новых технологий в Карелии направлена и новая республиканская государственная программа, утвержденная Правительством региона в конце прошлого года. Ее основная цель – увеличение доли обрабатывающих производств в структуре отгруженных товаров. В ходе заседания Правительства Артур Парфенчиков поручил региональному Минпромторгу подготовить еще одну государственную программу – по поддержке новейших разработок в Карелии.

– Нам необходимо активно поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы наших промышленных предприятий,

– подчеркнул Глава Карелии.

Светлана Астахова отметила, что работа по созданию при Министерстве промышленности и торговли Республики Карелия совета по научно-технологическому развитию в сфере промышленности уже начата. В рамках действующей и будущей программ запланированы мероприятия, способствующие развитию инновационных импортозамещающих производств.

– Сегодня промышленные предприятия внедряют цифровые технологии для оптимизации процессов и повышения эффективности, что приводит к снижению издержек. Активным участником разработок является Петрозаводский государственный университет, – рассказала Светлана Астахова. – Нами уже подготовлен порядок финансовой поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ промышленных предприятий, сейчас прорабатываем вопрос компенсации затрат на переобучение сотрудников производств и участвуем в создании на базе ПетрГУ передовой инженерной школы с профильными компетенциями, которые необходимы нашим промышленным предприятиям.

Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать решению задач по обеспечению технологического суверенитета, созданию современных конкурентоспособных производств, направленных на стимулирование изменения отраслевой структуры промышленности, увеличение производства товаров с высокой добавленной стоимостью и укрепление экспортного потенциала региона. // Фото: gov.karelia.ru