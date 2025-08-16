Преступника не нашли, наказание понес владелец банковского счета

Мошенники убедили перевести петрозаводчанку деньги на сторонний счет. Правоохранительные органы не смогли установить преступника, поэтому взыщут с владельца банковского счета сумму неосновательного обогащения, сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Аферисты сказали женщине, что могут аннулировать заявки на кредит и сохранить деньги, если она переведет средства на сторонний счет. Петрозаводчанка согласилась и отправила 1,9 млн рублей.

Банковский счет принадлежал жителю Республики Башкортостан, он продал его неустановленному преступнику за деньги. Теперь с мужчины взыщут сумму неосновательного обогащения. © «Петрозаводск говорит»