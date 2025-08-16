Сотрудница таможни пыталась подбить коллегу на криминал, но не вышло

В Санкт-Петербурге бывшего таможенного инспектора уличили в получении взяток, чтобы ускорить оформление документов. Уголовное дело возбудили по двум статьям УК РФ, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

С февраля 2023 г. по май 2024 г. правонарушительница получила свыше 3,1 млн от представителей импортеров. Они хотели, чтобы сотрудница таможни помогла ускорить списание утилизационного сбора при оформлении автомобилей, прицепов и самоходных машин. Также женщина предложила поучаствовать в преступной схеме коллеге, обещая 150 тысяч. Однако коллега не согласился и пошел в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Дальше его рассмотрит суд. © «Петрозаводск говорит»