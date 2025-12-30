Карельские поисковики продолжают полевой сезон зимой

В преддверии новогодних праздников поисковик фонда «Эстафета поколений» обнаружил останки двух красноармейцев, павших в боях за Петрозаводск.

Воины, поднятые из земли, принадлежали к 313-й стрелковой дивизии. Они погибли осенью 1941 года, защищая рубежи обороны в Пряжинском районе. К сожалению, медальоны, которые могли бы помочь установить их личности, найдены не были.

«Летом мы обязательно вернемся на это место, чтобы еще раз тщательно проверить грунт. В такое время года, как сейчас, есть риск что-то упустить. Следы ожесточенного боя видны повсюду: найдены стреляные гильзы, как советские, так и финские. Рядом с останками обнаружены пули и осколки минометных снарядов»,

— отметил Александр.

Каждая такая находка – это страница в летописи Великой Отечественной войны, шаг к увековечиванию памяти павших героев.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об итогах работы за год фонда «Эстафета поколений».