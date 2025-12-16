Карельские поисковики завершили сезон

В кинотеатре «Премьер» состоялась традиционная встреча членов Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений».

«С момента образования фонда в 2007 году проделана огромная работа, нам есть о чем вспомнить и подвести промежуточный итог. За этот срок найдены тысячи бойцов и командиров Красной Армии, созданы памятные места и музеи. Проведено бесчисленное количество уроков мужества и встреч со студентами, созданы фильмы, написаны книги. Организованы торжественные захоронения, автопробеги и военно-исторические реконструкции», — рассказали поисковики.

На встрече были подведены итоги 18-летней работы фонда, а также намечены планы на будущее. С 2007 года поисковикам фонда «Эстафета поколений» удалось обнаружить останки 3462 бойцов и командиров Красной армии, увековечить имена 145 героев.

Огромный труд большого коллектива получил высокие оценки. Члены фонда «Эстафета поколений» были отмечены благодарственными письмами.