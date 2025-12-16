Подростки взорвали петарду на игровой площадке в Карелии

На спортивно-игровой площадке на площади Ленина в Кондопоге произошли неприятные инциденты, главными «героями» которых стали подростки. О случившемся рассказали в паблике администрации Кондопожского района.

Молодежь бросила петарду внутрь детской горки, где она взорвалась. Происходящее недоросли снимали на видео. На этом они не остановились.

«Подростки испачкали детскую качель грубыми и неприличными изображениями и надписями»,

— говорится в сообщении.

Власти района обратились с просьбой к кондопожанам — помочь в поиске вандалов, а также оставили за собой право привлечь виновных лиц к ответственности.