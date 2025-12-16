16 декабря 2025, 17:14
Происшествия

Подростки взорвали петарду на игровой площадке в Карелии

В Кондопоге ищут недорослей, порезвившихся в общественном месте
петарда_динамит
Фото: freepik

На спортивно-игровой площадке на площади Ленина в Кондопоге произошли неприятные инциденты, главными «героями» которых стали подростки. О случившемся рассказали в паблике администрации Кондопожского района.

Молодежь бросила петарду внутрь детской горки, где она взорвалась. Происходящее недоросли снимали на видео. На этом они не остановились.

«Подростки испачкали детскую качель грубыми и неприличными изображениями и надписями»,

говорится в сообщении.

Власти района обратились с просьбой к кондопожанам  помочь в поиске вандалов, а также оставили за собой право привлечь виновных лиц к ответственности.

Обсудить
Метки: 
Кондопога
площадка
подростки
петарда